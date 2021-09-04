أمانة الرياض: استقبال 22 ألف بلاغ خلال أسبوع بنسبة تنفيذ 77%

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940) عن استقباله أكثر من 22 ألف بلاغ خلال أسبوع واحد فقط (22 – 28 أغسطس 2021م) بنسبة تنفيذ بلغت 77%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن عدد البلاغات الواردة بلغ (22228) بلاغًا، وعدد البلاغات المنفذة بلغ (17055) بلاغًا، بنسبة تنفيذ 77%.

وأضاف أن نسبة الرضا بلغت 92%، فيما بلغ عدد البلاغات الخطيرة (1159) بلاغًا بنسبة تنفيذ 94%.

من جهة أخرى، ذكرت أمانة الرياض، أنه تم تنفيذ 48 حديقة بجنوب الرياض، وجار إنشاء 5 حدائق أخرى وساحات بلدية جديدة بمساحة تتجاوز 51 ألف متر مربع.

اقرا أيضًا:

أمانة الرياض تعلن إنشاء 5 حدائق جديدة جنوب العاصمة.. وتكشف تفاصيلها