الأرصاد: انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة الأيام القادمة

الرياض - محمد عبدالله - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنَّ هناك اعتدالًا في درجات الحرارة، حيث إننا في الربع الأخير من فصل الصيف.

وأضاف العقيل لقناة الإخبارية، أنَّ فصل الخريف بدأ أرصاديًا منذ الأول من سبتمبر الجاري، وسنلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خاصة الصغرى منها خلال الأيام القادمة.

وأشار الى أنَّ الرطوبة ستظل مرتفعة على السواحل الشرقية والغربية، مما يؤدّي إلى الإحساس بدرجات حرارة أعلى مما هو مسجل فعليًا.

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