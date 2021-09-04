بالفيديو.. كلية الملك عبدالعزيز الحربية تستقبل الطلبة المستجدين

الرياض - محمد عبدالله - استقبلت كلية الملك عبدالعزيز الحربية، الطلبة المستجدين من الدورة (82) للعام الحالي (1443هـ).

ونشرت وزارة الدفاع –عبر حسابها على تويتر- فيديو للطلبة المستجدين بكلية الملك عبدالعزيز الحربية، وثق أول لحظات التحاقهم بالكلية وبدء الدراسة.

كانت الوزارة ذكرت أمس الجمعة، اشتراك المملكة في مناورات تمرين النجم الساطع 2021 الذي يقام في جمهورية مصر العربية.

ويشارك في التمرين 21 دولة من أبرزها السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان.

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