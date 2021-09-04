«الحصيني» يكشف عن توقعاته لطقس الـ24 ساعة المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد مناخ اليوم السبت، أجواءً حارّة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج، تميل للاعتدال فجرًا.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: الأجواء المتوقعة اليوم السبت1443/1/27هـ - أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا، مُشيرًا إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى دول عمان واليمن والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الباحث في الطقس والأرصاد، أن أجزاء من الغربية والشمالية والوسطة والشرقية تشهد هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية.

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