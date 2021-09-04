الأحوال المدنية السعودية تمنع هذا الإجراء على الأمهات وتخص به الآباء

أصدرت الأحوال المدنية السعودية قرارا جديدا يخص تسجيل الآباء والأمهات للمواليد الجدد، وتحديد أسمائهم.

وحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فإن الآباء فقط هم أصحاب الحق في الإبلاغ عن المواليد الجدد وتسميتهم من خلال تطبيق "أبشر" الخاص بالأب.

وعن آليات تسجيل الأب من حسابه على تطبيق "أبشر"، أكد القرار على عدة خطوات، منها تسجيل الدخول في حساب "أبشر"، ثم اختيار "خدمات" من تبويب "خدماتي"، وبعدها اختيار "الأحوال المدنية"، ثم اختيار "خدمة تسجيل المواليد".

ونص القرار على أن تسجيل المواليد الجدد إلكترونيا من خلال "أبشر"، يضمن إيصال الوثائق للمنزل دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأوجب القرار على المستشفى الذي تمت فيه عملية الولادة، أن تتولى التسجيل، حتى لو اضطر لتنويم المولود لفترة تتجاوز الشهر.

فيما نوه القرار أن يكون إصدار شهادة الميلاد من مكاتب "الأحوال المدنية" في نفس منطقة الولادة.

وعن تسجيل المقيمين لمواليدهم، نص القرار على أنه يلزمهم حجز موعد إلكتروني ومراجعة مكتب الأحوال لتسجيل واقعة الميلاد.

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