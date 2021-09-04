وكيل الصحة: عدم حصول البالغين على لقاح كورونا يعرض الأطفال للخطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، ‏الدكتور عبد الله عسيري، أن عدم حصول الأشخاص البالغين على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” يعرض ‏الأطفال لخطر الإصابة.‏

الأطفال ومتحور دلتا

وأوضح عسيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه في الولايات المتحدة زاد معدل دخول الأطفال ‏للمستشفيات بعد إصابتهم بالفيروس بشكل كبير الشهر الماضي خاصة الفئة من 4 سنوات فما دون، لافتًا إلى أن تزايد الإصابات ليس ‏لأن “دلتا” أكثر خطورة؛ بل لأن الأطفال غير محميين.‏

ضرورة تطعيم الأطفال

وشدد على ضرورة تطعيم الأطفال ضد فيروس “كورونا”، وذلك للوصول إلى المناعة ‏المجتمعية وقطع سلسلة العدوى‎، ‎إذ إنهم قد يساهمون في نقل عدوى الفيروس التاجي، ‏ولكن بصورة أقل من البالغين.



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