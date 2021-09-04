تركي آل الشيخ يطمئن محبيه : أنا بخير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

طمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، محبيه ومتابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها: “الحمد الله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروها”.

نجاح العملية الجراحية

وكان المشرف على الفعاليات الفنية، عبدالله مخارش، كشف عن خضوع المستشار تركي آل الشيخ لعملية جراحية قائلا: “اللهم خفف على أبوناصر كل ألم يشعر به وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ 3 أشهر.. اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتها، والحمد لله نجحت وهو الآن في العناية المركزة”.

وأضاف عبدالله مخارش : “ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله، تأخيره للعملية ضاعف من صعوبتها.. الحمد لله على كل حال”.

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