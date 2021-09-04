محلل طقس: دخول فصل الخريف مع انخفاض تدريجي في درجة الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن محلل الطقس، عقيل العقيل، اليوم السبت، عن دخول فصل الخريف مع انخفاض تدريجي في درجة الحرارة.

انخفاض تدريجي في الحرارة

وقال عقيل العقيل، وفقا لـ”الإخبارية”، إنه من المعلوم أننا في الربع الأخير من فصل الصيف ودخلنا في فصل الخريف عند علماء الأرصاد ابتداءً من 1 سبتمبر لذلك سنشاهد خلال الأسابيع القليلة القادمة انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة خاصةً الصغرى منها.

وأشار محلل الطقس، إلى أنه ستكون الرطوبة مرتفعة على السواحل الغربية والشرقية ستؤدي إلى إحساس أعلى بدرجات الحرارة.

توقعات الأرصاد للطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

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