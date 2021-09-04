الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته في شهرين ونصف

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% إلى أعلى مستوياته في شهرين ونصف حيث أدى نمو الوظائف الأميركية بوتيرة أبطأ من المتوقع في أغسطس إلى دفع الدولار للانخفاض، مما يلقي بظلال من الشك على الجدول الزمني لتقليص الفدرالي مشترياته من الأصول.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.92% إلى 1,826 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو عند 1833.80 دولار، ليحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي.

العقود الأمريكية

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.02% إلى 1830 دولارًا.

جاء نمو الوظائف في الولايات المتحدة أقل بكثير من التوقعات في أغسطس وسط قفزة في إصابات كورونا.

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار بعد وقت قصير من صدور التقرير، مما عزز جاذبية الذهب لمن يحملون عملات أخرى.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إنه إذا استمر نمو الوظائف، فقد يبدأ الفدرالي في خفض مشتريات الأصول هذا العام، لكنه سيظل حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة.

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