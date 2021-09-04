اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميلشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية، صباح اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وندد التحالف باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد تحالف دعم الشرعية على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.



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