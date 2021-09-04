شكرا لقرائتكم خبر عن متاح في 75 دولة .. «توكلنا» إنجاز وطني عابر الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق تطبيق "توكلنا" ارقاما قياسية في الاهداف والخصائص والخدمات الرقمية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، شكلت رحلة انجاز وطني "داخل وخارج" الحدود تمثلت في بلوغه 23 مليون مستخدم واتاحته في 75 دولة حول العالم.

استطاع التطبيق منذ انطلاقته بالأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خطر فيروس كورونا، ودعم التحوّل الرقمي بالمملكة، تقديم خدمات نوعية لتسهيل حياة المواطن والمقيم والزائر و استمرار أعمال الجهات الحكومية والخاصة.

وفي مرحلته الثالثة "بعد عودة الحياة إلى طبيعتها " قاد بناء شراكات استراتيجية مع 25 شريك لتقديم 100 خدمة ذات قيمة مضافة والتوسع حول العالم واصبح متاحا في 75 دولة .