سعر اليورو في مصر اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 4 سبتمبر 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، 8.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.50 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصر

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.55 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الأهلي الكويتي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، فى بنك الإستثمار العربي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

العاصمة الإدارية الجديدة بلا نقود

ستختفي التعاملات النقدية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، حيث تحل التكنولوجيا محل اشكال النقدية، بينما يحيا السكان تحت حماية الكاميرات.

وسوف يستخدم سكان العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبنيها مصر على مشارف القاهرة، البطاقات الذكية، والتطبيقات الإلكترونية لتسديد المدفوعات.

وستراقب شبكة تتألف من 6 آلاف كاميرا على الأقل ما يدور في كل شارع، وستتبع المشاة، والمركبات لتنظيم حركة المرور، والإبلاغ عن الأنشطة المريبة، كذلك، سيتم تصفح الإنترنت على شبكة (واي فاي) عامة تبث من أعمدة إنارة ذكية.

والمدينة التي تُبنى من الصفر في الصحراء صُممت لتستوعب 6.5 مليون ساكن، ومن المتوقع أن تستقبل أول دفعة من موظفي الجهاز الإداري للحكومة هذا العام.

أسعار الدولار والإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار في مصر

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع.