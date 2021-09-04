، "جامعة الملك فيصل" تحصل على جائزة بلاكبورد لفئة التميُّز ،

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حصلت جامعة الملك فيصل على جائزة بلاكبورد (Blackboard) لفئة التميُّز في تمكين التعليم من خلال منصة بلاكبورد (Blackboard) التعليمية لعام 2021 (Blackboard spotlight Awards: Education Empowerment).
وتُمنح هذه الجائزة تقديراً لشركاء بلاكبورد الاستثنائيين الذين أظهروا مساهمة مثالية في مجال التعليم من مجتمع بلاكبورد (Blackboard) حول العالم، الذين تمّ الاعتراف بعملهم كمساهمة مهمة ونموذجية في مجال التعليم.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ أن هذا الإنجاز يأتي توثيقاً لجهود الجامعة وخبرتها على مدى 12 عاماً في مجال مواكبة التطورات التعليمية المدعمة باستخدام التقنيات الحديثة، ووجود خطة إستراتيجية واضحة لتطوير إمكانات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد تواكب المستجدات التقنية، إلى جانب تعزيز الخبرة الطويلة المكتسبة، واستثمارها.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:43 AM
"العوهلي": توثيقاً لجهود الجامعة وخبرتها على مدى 12 عاماً"جامعة الملك فيصل" تحصل على جائزة بلاكبورد لفئة التميُّز
حصلت جامعة الملك فيصل على جائزة بلاكبورد (Blackboard) لفئة التميُّز في تمكين التعليم من خلال منصة بلاكبورد (Blackboard) التعليمية لعام 2021 (Blackboard spotlight Awards: Education Empowerment).
وتُمنح هذه الجائزة تقديراً لشركاء بلاكبورد الاستثنائيين الذين أظهروا مساهمة مثالية في مجال التعليم من مجتمع بلاكبورد (Blackboard) حول العالم، الذين تمّ الاعتراف بعملهم كمساهمة مهمة ونموذجية في مجال التعليم.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ أن هذا الإنجاز يأتي توثيقاً لجهود الجامعة وخبرتها على مدى 12 عاماً في مجال مواكبة التطورات التعليمية المدعمة باستخدام التقنيات الحديثة، ووجود خطة إستراتيجية واضحة لتطوير إمكانات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد تواكب المستجدات التقنية، إلى جانب تعزيز الخبرة الطويلة المكتسبة، واستثمارها.
، "جامعة الملك فيصل" تحصل على جائزة بلاكبورد لفئة التميُّز ،
المصدر : الخليج 365
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