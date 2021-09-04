- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قال الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية، فهناك حالات معينة فقط هي التي تنفع معها الصدمة الكهربائية.
وأجاب النمر؛ اليوم، في تغريدة على حسابه بتويتر، عن تساؤل أحد المواطنين عن أسباب رفض طبيب معالج لأخيه بأحد المستشفيات استخدام الإنعاش القلبي بالصدمة الكهربائية، بعد فشل الإنعاش الطبيعي لتوقف قلبه، مشيراً إلى أن الحكم في هذه الحالة تحديداً يعتمد على شكل تخطيط القلب أثناء الإنعاش القلبي الرئوي CPR
وفي تغريدة أخرى، أفاد النمر رداً على تساؤل آخر، بأن نقص البوتاسيوم من أسباب الرجفان الأذيني في الشخص السليم، لكن يجب التأكّد من عدم وجود مسبّبات أخرى مستترة.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:30 AM
قال رداً على أحد متابعيه: نقص البوتاسيوم من أسباب الرجفان الأذيني"النمر": ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية.. هذه شروطه
قال الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية، فهناك حالات معينة فقط هي التي تنفع معها الصدمة الكهربائية.
وأجاب النمر؛ اليوم، في تغريدة على حسابه بتويتر، عن تساؤل أحد المواطنين عن أسباب رفض طبيب معالج لأخيه بأحد المستشفيات استخدام الإنعاش القلبي بالصدمة الكهربائية، بعد فشل الإنعاش الطبيعي لتوقف قلبه، مشيراً إلى أن الحكم في هذه الحالة تحديداً يعتمد على شكل تخطيط القلب أثناء الإنعاش القلبي الرئوي CPR
وفي تغريدة أخرى، أفاد النمر رداً على تساؤل آخر، بأن نقص البوتاسيوم من أسباب الرجفان الأذيني في الشخص السليم، لكن يجب التأكّد من عدم وجود مسبّبات أخرى مستترة.
، "النمر": ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية.. هذه شروطه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "النمر": ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية.. هذه شروطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.