، دول ترزح تحت وطأة "دلتا" والإصابات في الصين لا تتجاوز العشرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اليوم عن 28 إصابة جديدة وهو نفس العدد الذي تم تسجيله أمس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن البلاد سجلت 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج، باستثناء حالة واحدة فقط.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم، ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 94982 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

ويأتي ذلك في الدولة التي شهدت بداية الوباء في ديسمبر 2019 في ظل معاناة دول عدة مع تفاقم الإصابات بمتحور "دلتا".