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اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية تجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف العربي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية.

وأكد التحالف العربي، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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