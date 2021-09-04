شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محلل طقس: دخول فصل الخريف مع انخفاض تدريجي في درجة الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف محلل الطقس، عقيل العقيل، اليوم السبت، عن دخول فصل الخريف مع انخفاض تدريجي في درجة الحرارة.

وقال عقيل العقيل، أنه من المعلوم أننا في الربع الأخير من فصل الصيف ودخلنا في فصل الخريف عند علماء الأرصاد ابتداءً من 1 سبتمبر لذلك سنشاهد خلال الأسابيع القليلة القادمة انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة خاصةً الصغرى منها.

وأشار محلل الطقس، إلى أنه ستكون الرطوبة مرتفعة على السواحل الغربية والشرقية ستؤدي إلى إحساس أعلى بدرجات الحرارة، بحسب قناة "الإخبارية" .