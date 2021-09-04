شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمريكي يدافع عن المملكة ويروي قصة 6 سنوات قضاها بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

أكد مدون أمريكي يدعى مايكل أندرو، على ما وجده من احترام وتقدير وحب العائلة وترابطها في المملكة، وذلك بعد رحلة حياتية دامت 6 سنوات، وذلك في رسالة وجهها للشعب الأمريكي.

وقال مايكل أندرو، في مقطع فيديو له: "على مدار الـ11 عامًا الماضية كنت أعيش وأعمل في الشرق الأوسط منهم خمس سنوات في دبي و6 سنوات عشتها في السعودية، وجدت في السعوديين الاحترام والكرم والضيافة وحب العائلة" .

وشدد أندرو على أن وسائل الإعلام الغربية تبرز صورة خاطئة عن معاملة النساء في المملكة، وتزعم أنهن يلاقين معاملة سيئة، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح وأنهن يعاملن بطريقة أفضل وبالغة الاحترام، مشيرًا إلى المعاملة الراقية للنساء، وأنه في حالة ذهابهن إلى المصرف، يكنّ في مقدمة الصف، وأن هناك صفا يكون خاصا للنساء احتراما لهن.