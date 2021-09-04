شكرا لمتابعة خبر عن فيديو متداول لمشاجرة بين مدربة لتعليم القيادة وزميلتها بسبب موقف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين مدربتين لتعليم القيادة، بعد استيلاء أحدهما على موقف الأخرى المخصص لتعليم القيادة، وذلك في فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المدربة الأولى أنها قامت بتعليم إحدى الفتيات القيادة , ثم قامت الأخيرة باستئجار مكانا مخصص لها ووقعت عقد لتدريب البنات قيادة المركبات ، وتم إخراجها من المكان الذي كان مخصص لها، على حد قولها.

وتنازعت المدربتان على المكان ، وأمرت المدربة الأولى الفتاة التي استأجرت مكانها بالخروج من الموقف ، مؤكدة أنها هي التي علمتها وما فعلته غير مقبول.

وتناقلت الواقعة على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت آراءهم مابين رافض ومؤيد، حيث رفض البعض سلوك الفتاة التي استأجرت الموقف التي كانت تستخدمه الأخرى للتدريب، بينما أيد البعض الآخر الفتاة ورأوا أن من حقها تستأجر المكان المناسب لها.

‏‎وعلقت مغردة على الفيديو قائلة "وش المشكلة إذا تعلمت عندك وبعدين صارت مدربة..الطالب يصير معلم بيوم من الأيام لايكون المعلم الذي درسه له بيصوره ويتهاوش معه ويقول ليه صرت مثلي..وش هالعقل الصغير أعوذ بالله؟!..خليها تدرّب وتاخذ رزقها مثلها مثلك ماسوت شيء غلط".

بينما انتقدت مغردة موقف الفتاة الثانية لاستأجراها موقف مخصص لمدربة أخرى حيث قال"و الله الموضوع يقهر المفروض تدور لها مكان ثاني حبكت على ذا المكان ".