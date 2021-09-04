شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. آخر كلمات قالها جندي بحرس الحدود قبل وفاته في حادث بالعارضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، آخر كلمات أحد أبطال حرس الحدود قبل وفاته فجر الجمعة في حادث انقلاب بجبل نعشاو بمحافظة العارضة أثناء تأدية عمله.

وظهر الجندي الراحل في الفيديو وهو يقول، في كلمات مؤثرة قبل وفاته: "في أمان الله نلتقي على خير بإذن الله تعالى".

وأضاف: "أستودعكم الله وأستودع هذا الدين والوطن والمليك والشعب وكل الأمة الإسلامية أستودعها الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه تحياتي للجميع".