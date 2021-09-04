شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حرس الحدود يحتفي بتخريج 1500 خريج في عدد من الدورات التأهيلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، رعى مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبد الله الشهري، حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية للفرد الأساسي، من أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ومعهد حرس الحدود بالرياض ومراكز التدريب في مناطق تبوك و عسير ونجران والجوف والشرقية وجازان والحدود الشمالية.

ونقل اللواء الشهري تهنئة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، للخريجين من مراكز التدريب التابعة لحرس الحدود، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.

وأعرب مدير عام حرس الحدود المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في خدمة الدين ثم المليك والوطن.