شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور الخطوات اللازمة للاعتراض على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي.

وقالت الإدارة أن الخطوات تتمثل في الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار خدماتي، ثم المرور، وبعدها اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة أنه يمكن الاعتراض على المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيلها، ويمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.