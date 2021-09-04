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تنبيهان من الأرصاد بشأن أمطار رعدية على العيص.. وضباب في ينبع

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الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أنَّ الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٢ صباحًا تستمر حتى الساعة ٧ صباحًا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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