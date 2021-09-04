الحيزان عن طقس السبت: حار وسط النهار وأمطار على المرتفعات بعدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، استمرار تأثر المرتفعات والغربية والمدينة بالأمطار، مع طقس حار وسط النهار إجمالاً، اليوم السبت.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إنَّ الطقس سيكون حارًّا إجمالًا وسط النهار بين ۳۰ و 45 درجة مئوية، ومعتدلًا على المرتفعات، وإن الرياح ستكون معتدلة إلى متوسطة بشكل عام وتنشط بعد الظهيرة على شرق المرتفعات وسواحلها وشرق منطقة مكة المكرمة وجنوب وشمال المدينة المنورة حتى سواحل منطقة تبوك وفيما بين المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأشار الحيزان الى غطاء سحابي عالٍ يمتد على غالبية مناطق المملكة من الشمال للجنوب وحتى الربع الخالي يتخلله سحب متوسطة في وسط البلاد وعلى الربع الخالي والمرتفعات والغربية والمدينة وتبوك وحائل.

وأوضح أنَّ هناك فرصًا لهطول الأمطار على المرتفعات حتى شمال غرب منطقة المدينة المنورة؛ مرورًا بمناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب وغرب وشمال غرب المدينة المنورة.

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