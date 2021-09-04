وزارة الدفاع تحتفي بالمقاتلة السعودية فريدة اليزيدي

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الدفاع السعودية صورة للمقاتلة فريدة اليزيدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «سعودية.. شامخة أبية».

ووجدت الصورة التي نشرتها الوزارة للشابة السعودية تفاعلًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد فريدة عبدالله اليزيدي واحدة من دفعة مجندات سعوديات أصبحن أول مقاتلات في القوات المسلحة السعودية، بعدما أنهين دورة تدريبية في مركز عسكري نسائي افتتح بالرياض، ضمن خطط واسعة لتمكين النساء.

ونظمت هيئة الأركان العامة السعودية حفل تخرج للدفعة النسائية الأولى، يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمركز تدريب الكادر النسائي، وهو أول مركز من نوعه في البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع صورًا ومقاطع فيديو لحفل التخريج، قبل أن تنشر في اليوم التالي فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يروي تفاصيل تدريب الخريجات.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في عام 2019، عن السماح للشابات السعوديات بالانضمام للوزارة، وشغل وظائف عسكرية برتب متعددة.

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