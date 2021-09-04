عرضت مواد غذائية فاسدة.. تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف

الرياض - محمد عبدالله - طبقت أمانة الطائف لائحة الجزاءات البلدية بحدها الأعلى، على إحدى كبرى أسواق المواد الغذائية، بسبب بيعها مواد غذائية ولحوما فاسدة.

وذكرت أمانة الطائف –عبر تويتر- أن بلدية شرق الطائف الفرعية، طبقت لائحة الجزاءات البلدية بحدها الأعلى على إحدى كبرى أسواق المواد الغذائية بالطائف، نظير بيعها مواد غذائية و لحوما فاسدة ويظهر عليها علامات التلف والفساد، وقامت بإتلاف المضبوطات.

من جهة أخرى، نفذت الفرق الميدانية بأمنة الطائف حملة لإزالة اللوحات والملصقات العشوائية المخالفة بنطاق شرق الطائف، تعزيزاً لجهود تحسين المشهد الحضري

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