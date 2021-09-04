عضوة «حقوق الإنسان»: عقوبة العنف ضد الطلاب النقل وإعادة التأهيل

الرياض - محمد عبدالله - قالت عضوة مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبد الكريم، إن المعلم الذي يمارس العنف ضد الطلاب بحاجة إلى إعادة تأهيل، ولا يصلح في مجال التعليم؛ فهو ليس مجاله.

وأشارت العبد الكريم، إلى أن ممارسة العنف من قِبل المعلمين على الطلاب عقوبتها النقل وإعادة التأهيل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الرجال أكثر عنفًا من النساء، وفق تصريحاتها لـ«الإخبارية».

وأضافت: لم يربط البعض عملية إسناد التعليم للمعلمات في الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية بجانب العنف لدى بعض المعلمين الرجال.

وفي ما يتعلق بظهور حالات التنمر ضد الطلاب من جراء التقيُّد بالإجراءات الاحترازية مع العودة الحضورية للدراسة، أوضحت أن هناك لائحة تأديب لدى وزارة التعليم للتعامل مع الطلاب الذين يعتدون على زملائهم أو المعلمين، مؤكدة أن أقصى عقوبة هي الإيقاف عن الدراسة 3 أيام إلى النقل من المدرسة.