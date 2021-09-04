شرطة مكة تطيح بمواطنين سرقا حقائب اليد النسائية بجدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على شخصين ارتكبا حوادث جنائية بمحافظة جدة، تمثلت في سرقة حقائب اليد النسائية باستخدام دراجات نارية، كما تم استعادة مركبتين مسروقتين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمل، ارتكبا حوادث جنائية بمحافظة جدة.

وأشار إلى أن الجانيين ارتكبا جرائم نشل حقائب اليد النسائية باستخدام دراجات نارية، ومركبتين مسروقتين (تم استردادهما).

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، أنه جرى إيقاف الجانيين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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