مختص يكشف طريقة تثبيت شاشة الطالب على «منصة مدرستي» دون خروجه للعب

الرياض - محمد عبدالله - كشف مختص تقني عن طريقة لتثبيت شاشة الطالب أو الطالبة على «منصة مدرستي» أو «ZOOM» أو «Teams»، من دون أن يخرج لتطبيق آخر أو ألعاب، ويترك المعلم أو المعلمة.

وقال المختص، عبر مقطع فيديو متداول، إن اكثر مشكلة تواجه الآباء والأمهات خصوصًا بالمرحلة الابتدائية، إن الطالب يقوم بفتح منصة مدرستي، ثم يذهب للعب، موضحًا أنه توجد طريقة لثبيت شاشة الطالب حتى ينتهي من دروسه.

وأضاف أنه يتم الدخول إلى الإعدادات ثم تسهيلات الاستخدام، ثم الوصول الموجّه وتفعيلها ووضع رقم سري، ثم يتم الذهاب إلى المنصة والضغط ثلاث ضغطات حتى يتم بدء الوصول الموجه، فلا يستطيع الطالب الخروج من المنصة دون إدخال الرقم السري، حتى يعود الجهاز إلى طبيعته.