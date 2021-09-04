رئيس وزراء اليابان يعتزم دعم "قائد التلقيح" في انتخابات الحزب الحاكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام يابانية بأن رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا يعتزم دعم تارو كونو في سباق رئاسة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

وأشرف تارو كونو على برنامج التلقيح ضد كورونا في اليابان، والذي بدأ بوتيرة بطيئة لكنه تسارع فيما بعد. وأقل من نصف عدد السكان تلقوا اللقاح بالكامل.



وكان كونو البالغ 58 عاما يعتبر في فترة ما سياسيا إصلاحيا طموحا ومستقلا، لكنه خفف نبرته في السنوات الأخيرة.

ويتولى حاليا وزارة الإصلاح الحكومي، كما يتحدث الإنجليزية بطلاقة وينشط على منصة تويتر، كما تولى وزارة الخارجية بين 2017 و2019.

ويأتي التقرير الإعلامي بعد إعلان سوجا المفاجئ الجمعة عن اعتزامه الاستقالة ممهدا الطريق أمام تولي شخص جديد زعامة الحزب الحاكم ليصبح رئيسا للوزراء.

ومن المتوقع أن يظل سوجا في منصبه حتى يتم اختيار خليفته في انتخابات الحزب المقرر إجراؤها في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكانت محطة "تي.بي.إس" قد ذكرت بعد ساعات من إعلان سوجا، دون أن تنقل عن أي مصدر،أن كونو يعتزم ترشيح نفسه، فيما امتنع الأخير عن إعلان ترشيحه، وقال للصحفيين إنه يريد التشاور أولا مع زملائه في الحزب.

ويحظى كونو، بشعبية بين الناخبين الشبان بعد حشده الدعم من خلال تويتر حيث أن لديه 2.3 مليون متابع وهو أمر نادر في السياسة اليابانية التي يهيمن عليه كبار السن الأقل استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي اعتزام سوجا دعم كونو في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا بالفعل أنه سيخوض السباق.

ويعد كيشيدا البالغ 64 عاما هو المرشح المعلن الوحيد، وقد تعهد بزيادة الانفاق في حال انتخابه ووعد بخطة تحفيز لمواجهة تداعيات الوباء في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وكيشيدا الوزير المعروف بحضوره الهادئ يعتبر "معتدلا ومتمكّنا" ما يجعله الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة، وفق استاذ السياسة في جامعة نيهون تومواكي إيواي.

ورغم أن وزير الخارجية السابق يرأس تكتلا من الحزب يعرف بمواقفه المعتدلة، إلا أن افتقاره للشخصية الجذابة قد يمثل عراقيل أمامه.