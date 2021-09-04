شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" : أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن ‏الأجواء المتوقعة ليوم السبت 1443/1/27هـ.

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرا، فضلًا عن هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على منطقة جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعمان واليمن والإمارات.

وأشار "الحصيني" إلى وجود رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المناطق الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.