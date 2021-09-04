شكرا لمتابعة خبر عن "الفراج" بعد ترك أمريكا أسلحتها لطالبان: استعدوا لما ستفعله الحركة على غرار ما فعلته داعش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث المحلل السياسي أحمد الفراج، عن ترك أمريكا الأسلحة لطالبان بعد سيطرتها على أفغانستان.

وقال أحمد الفراج:"إياك أن تصدّق أن أمريكا تركت هذه الأسلحة لطالبان لأنها هربت ولم تجد وقتا لأخذها".

وأوضح الفراج:"الذي ترك أسلحة جيش العراق ومليارات الدولارات لداعش هو الذي ترك أسلحة ومليارات لطالبان".

وأشار:" استعدوا لما ستفعله طالبان على غرار ما فعلته داعش والسؤال: من هو المُستهدَف؟".