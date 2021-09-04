شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري ينفي صحة الأفكار المغلوطة عن ضرر المسكنات الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نفى عواد الذايدي، استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، صحة ما يردده البعض بشأن أن المسكنات الطبية مضرة وتسبب دائما فشل كلوي.

وأكد أن المسكنات مجرد علاج يستعمل للضرورة، وإذا تم استخدامه دون الحاجة إليه يصبح مضر بالصحة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه لا يوجد دواء لا توجد له أي أعراض جانبية، وقد تظهر هذه الأعراض على شخص دون آخر، وقد تظهر على واحد من بين ألف شخص أو مليون يستخدمون نفس الدواء.