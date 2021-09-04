شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تفعيل خدمة التحقق عبر السمات الحيوية في "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق "توكلنا" خطوات تفعيل خدمة التحقق من هوية المستخدم عبر السمات الحيوية، وهي عبارة عن خدمة تساعد في حماية خصوصية بيانات ومعلومات المستخدم عند فتح التطبيق بإحدى طرق الحماية الخاصة بجواله.

وأضاف أن الخدمة تتيح فتح الطبيق باستخدام بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو التعرف بالرقم السري.

وتتمثل خطوات الاستفادة من هذه الخدمة في "توجه إلى حسابي" بالتطبيق، ثم الصغط على زر التحقق عبر استخدام السمات الحيوية للتفعيل أو الإلغاء، وتعمل الخدمة في حال خروج المستخدم من التطبيق والعودة دون تسجيل الخروج.