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خطوات تفعيل خدمة التحقق عبر السمات الحيوية في "توكلنا"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق "توكلنا" خطوات تفعيل خدمة التحقق من هوية المستخدم عبر السمات الحيوية، وهي عبارة عن خدمة تساعد في حماية خصوصية بيانات ومعلومات المستخدم عند فتح التطبيق بإحدى طرق الحماية الخاصة بجواله.

وأضاف أن الخدمة تتيح فتح الطبيق باستخدام بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو التعرف بالرقم السري.

وتتمثل خطوات الاستفادة من هذه الخدمة في "توجه إلى حسابي" بالتطبيق، ثم الصغط على زر التحقق عبر استخدام السمات الحيوية للتفعيل أو الإلغاء، وتعمل الخدمة في حال خروج المستخدم من التطبيق والعودة دون تسجيل الخروج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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