بالصور.. قنصل السعودية في هيوستن يزور المواطنين المتضررين من إعصار إيدا

الرياض - محمد عبدالله - زار القنصل العام للمملكة في هيوستن، الجمعة، المواطنين المتضررين من إعصار "إيدا"، الذي خلف العديد من الضحايا وعشرات القتلى.

ونشر الحساب الرسمي لقنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستين على "تويتر" عددًا من الصور لزيارة القنصل العام للمتضريين، حيث جلس معهم في مقر سكنهم بأحد الفنادق في مدينة هيوستن، واطمأن على أوضاعهم الصحية، والخدمات المقدمة لهم، وتلبية احتياجاتهم، وقد اختتم زيارته بصورة جماعية.

يشار إلى حصيلة ضحايا الفيضانات التي خلّفها الإعصار "إيدا" في نيويورك، ارتفعت إلى 44 قتيلًا، خلال اليومين الماضيين، وسط أجواء طقس "غير مسبوق" بسبب التغيّرات المناخية، بحسب مسؤولين.

وضرب الإعصار ولاية لويزيانا جنوبا نهاية الأسبوع، مخلفًا دمارًا في الشمال على وقع فيضانات كبيرة وأعاصير.