بالفيديو.. الأمير بندر بن خالد الفيصل يشارك برقصة «السامري» في الطائف

الرياض - محمد عبدالله - تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو للأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل، أثناء أدائه رقصة «السامري» في الطائف.

ويظهر في الفيديو، الأمير بندر يشارك فرقة الوادي في ميدان الملك خالد للفروسية في الحوية بالطائف، وسط تفاعل من الأمير مع كلمات الأغنية، والتي أخذ يرددها أثناء رقصه عليها.

ويقيم نادي سباقات الخيل على مدى يومي أمس الجمعة واليوم السبت حفله السباقي العاشر من روزنامة سباقات المصيف بميدان الملك خالد بالحوية، والذي يتضمن الحفلين الواحد والعشرين والثاني والعشرين بواقع ثمانية أشواط لكل يوم.

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