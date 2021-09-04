شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يخضع لعملية جراحية صعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش، أمس الجمعة، عن الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وأوضح مخارش أن آل الشيخ خضع لعملية جراحية، قائلا: "اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتهان والحمدالله نجحت وهو الآن في العناية المركزة".

وأضاف: "ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله، تأخيره الله يهديه للعملية ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال".

وتمنى عدد من الإعلاميين والفنانين الشفاء العاجل لآل الشيخ، بينهم الفنان عبادي الجوهر، قائلا: "ألف سلامة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، طهور وما تشوف شر يا أبو ناصر".

كما تمنى الفنان طارق العلي الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه قائلا: "معالي المستشار تركي آل الشيخ سلامات وماتشوف شر وأجر وعافية وتستاهل السلامة".