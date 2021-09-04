شكرا لمتابعة خبر عن "العربية" تنقل مقرها من دبي إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن قناتي "الحدث" و"العربية"، ستنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض، حيث بدأتا في التخطيط لذلك.

وبينت المصادر، أن الشركات الإعلامية السعودية التي مقرها دبي ستبدأ في نقل موظفيها خلال الشهر الجاري إلى العاصمة الرياض، حسب "رويترز".

وأبلغت قناتا العربية والحدث موظفيهما هذا الأسبوع بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميًّا من الرياض بحلول شهر يناير 2022.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة MBC، والشرق للأخباv، ناقشتا داخليًّا أيضًا خططًا للانتقال إلى الرياض.