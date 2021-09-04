اخبار السعوديه

"العربية" تنقل مقرها من دبي إلى الرياض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن "العربية" تنقل مقرها من دبي إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن قناتي "الحدث" و"العربية"، ستنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض، حيث بدأتا في التخطيط لذلك.

وبينت المصادر، أن الشركات الإعلامية التي مقرها دبي ستبدأ في نقل موظفيها خلال الشهر الجاري إلى العاصمة الرياض، حسب "رويترز".

وأبلغت قناتا العربية والحدث موظفيهما هذا الأسبوع بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميًّا من الرياض بحلول شهر يناير 2022.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة MBC، والشرق للأخباv، ناقشتا داخليًّا أيضًا خططًا للانتقال إلى الرياض.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا