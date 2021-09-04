«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، السبت، تكون مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع مركز الأرصاد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأشار «الأرصاد» إلى أن حركة الرياح السطحية، تكون شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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