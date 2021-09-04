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الإطاحة بمواطن سرق 30 ألف ريال من محل تجاري وسطا على منزل في حائل

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة حائل، الجمعة، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة سرقة مبلغ 30 ألف ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة سرقة مبلغ (30,000) ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته.

وأكد متحدث شرطة حائل إيقاف المواطن واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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