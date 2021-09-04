شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. اعتماد لقاحي «فايزر» و«موديرنا» للأطفال دون 12 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ«اليوم»، أن هناك عدة لقاحات في مراحل متقدمة من الاعتماد للأطفال دون سن الـ12 سنة، منها لقاحا «فايزر»، و«موديرنا»، متوقعًا اعتماد هذه الفئة في بلد المنشأ، خلال الأسابيع المقبلة.

فحوصات وبحوث

وأوضح المصدر نفسه أن ذلك يأتي بعد اعتمادها في الدول الأخرى، بعد إجراء الفحوصات والبحوث حول مأمونيتها لهذه الفئة من العمر، مشيرًا إلى هيئة الغذاء والدواء في المملكة ستكون لها الدور الأبرز في هذا الجانب؛ للسماح باعتماد اللقاح لهذه الأعمار.

متحول «دلتا»وكان الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء وعضو مجلس إدارة شركة فايزر الحالي د. سكوت جوتليب، قد أكد إمكانية توفير لقاح فايزر للاستخدام الطارئ للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا قريبًا، متوقعًا أن يدفع انتشار متحول «دلتا»، الجهات المعنية، للعمل بسرعة أكبر.

وأكد أن البيانات من تجارب لقاحات الشركة للأطفال في تلك الفئة العمرية «يجب أن تكون متاحة في سبتمبر»، ثم يتم تقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء في ذلك الشهر.

الجرعة الثانيةوشدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية، والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.

إصابات جديدةوفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 174 حالة مؤكدة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة 544985 حالة، منها 2788 حالة نشطة، من بينها 803 حالات حرجة تتلقى العلاج في الرعاية المركزة.

تعافٍ ووفاةوسجلت الصحة تعافي 202 حالة، ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 533632، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8565 حالة، بإضافة 5 حالات جديدة.

استشارات واستفساراتونصحت الوزارة، الجميع، بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».