شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ حاكمي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، للحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، جيان كارلوا فنتوريني وماركو نيكوليني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة، للحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، جيان كارلوا فنتوريني وماركو نيكوليني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، راجيا لحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.