شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تتقدم 400 مركز بتصنيف التايمز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدَّمت جامعة أم القرى 400 مركزٍ في قائمة تصنيف التايمز للجامعات العالمية للعام 2022؛ لتنال المرتبة 601-800، وتواصل خطواتها الريادية في التقدُّم ضمن التصنيفات المختلفة، وتعزِّز تنافسها عالميًا، من خلال تطوير برامجها الأكاديمية، وتكثيف إنتاجها البحثيِّ؛ وفق أفضل الممارسات الموائمة لمستهدفات تنمية قطاع التعليم بالمملكة.

وأكَّد رئيس الجامعة د.معدي آل مذهب أن التقدُّم الذي حقَّقته الجامعات السعودية ضمن تصنيف التايمز العالمي نتاج اهتمام ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالتعليم والبحث والابتكار، فضلًا عن تضافر جهود منسوبي الجامعات كافَّةً لتطوير المنظومة التعليمية.