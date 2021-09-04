شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك 21 دولة مناورات «النجم الساطع 2021» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية مناورات تمرين «النجم الساطع 2021»، بمشاركة 21 دولة من أبرزها «السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان». ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.