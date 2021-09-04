شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دورات تدريبية لـ«الهلال الأحمر» بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة 9 دورات تدريبية في برنامج «سفير الحياة» للإسعافات الأولية خلال شهر أغسطس، استفاد منها 112 متدربا ومتدربة.

وتستهدف الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، رفع مستوى الوعي المجتمعي ونشر ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في إسعاف الحالات، التي تحتاج إلى تدخل عاجل قبل وصول سيارة الإسعاف، ويحصل المتدرب والمتدربة على بطاقة مسعف أولي وشهادة معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي.