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9 دورات تدريبية لـ«الهلال الأحمر» بالعاصمة المقدسة

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الدمام - شريف احمد - أقام مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة 9 دورات تدريبية في برنامج «سفير الحياة» للإسعافات الأولية خلال شهر أغسطس، استفاد منها 112 متدربا ومتدربة.

وتستهدف الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، رفع مستوى الوعي المجتمعي ونشر ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في إسعاف الحالات، التي تحتاج إلى تدخل عاجل قبل وصول سيارة الإسعاف، ويحصل المتدرب والمتدربة على بطاقة مسعف أولي وشهادة معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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