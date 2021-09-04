شكرا لقرائتكم خبر عن .. و5 آلاف ساعة عمل تطوعية في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت إدارة التطوع بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة، خمسة آلاف ساعة عمل تطوعية، خلال شهر أغسطس الماضي، عبر تقديم العديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية، التي يسهم فيها فرع الهيئة على مستوى المنطقة.

وتنوعت المشاركات التطوعية ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم، وتنفيذ عدد من الحملات في الأسواق التجارية وشواطئ محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الدورات في الإسعافات الأولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

يُذكر أن الهيئة حرصت على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية وتعمل الهيئة على تطوير المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة الإنساني، وذلك من خلال التقدم عبر الرابط الإلكتروني.