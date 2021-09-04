شكرا لقرائتكم خبر عن 104 جولات رقابية تكشف 97 مخالفة صحية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية الخفجي، 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد، وتطبيق «توكلنا»، وكذلك المخالفات البلدية، وذلك في 104 جولات رقابية نفذتها في الأسواق والمحال التجارية والصحية ومنافذ البيع، الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحميداني أن البلدية كثفت جولاتها على المنشآت التجارية والصحية، الأسبوع الماضي، بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى زيارة أكثر من 104 منشآت تجارية، وتحرير 97 مخالفة، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 158 كجم.

وأوضح أن المخالفات تمثلت في عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية وتدني مستوى النظافة العامة، مؤكدا استمرار البلدية في جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل»، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعا إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات «940».