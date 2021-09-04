شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 1200 طالب «دراسات عليا» بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، إجراءات القبول لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة، في جميع التخصصات، للعام الجامعي 1443هـ، وبثّ الجداول الدراسية، والانتهاء من استقبال طلبات تأجيل القبول للطلاب والطالبات المقبولين حديثاً.

وبيَّن عميد الدراسات العليا بالجامعة د. أحمد آل فائع، أن عدد المقبولين والمقبولات في جميع البرامج لهذا العام بلغ 1210 طلاب وطالبات، مشيراً إلى أن العمادة تتابع مع كليات الجامعة كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، حيث تمت زيارة عدد من الكليات للاطمئنان على جاهزيتها للعودة الحضورية الآمنة وبدء العام الجامعي الجديد، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات والتدابير الوقائية.

واستقبلت كلية الصيدلة، الدفعة الأولى من طلاب وطالبات الدراسات العليا بالكلية في ثلاثة تخصصات نوعية على مستوى الجامعات، شملت تخصصات إدارة الأعمال، الصيدلانية وطب الأعشاب وعلم مستحضرات التجميل.

ونظمت الكلية ممثلة في وكالتها للدراسات العليا والبحث العلمي، لقاءً ترحيبيّاً وتعريفيّاً لطلاب وطالبات الدفعة الأولى من طلاب الماجستير، حيث استعرض خلال اللقاء عددا من المحاور المتعلقة بالنظام الأكاديمي واللوائح المتعلقة بالدراسة في برامج الدراسات العليا.