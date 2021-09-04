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إضافة 3 مخالفات جديدة لـ«البروتوكولات».. وتعديل عقوبة الإغلاق

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الدمام - شريف احمد - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر إضافة 3 مخالفات جديدة لجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتخذة من الجهات المعنية؛ لمواجهة جائحة فيروس «»، وذلك إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 29 رمضان 1442هـ.

وأوضح أنها شملت مخالفة السماح بدخول غير المحصنين، ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 100 شخص، إضافةً إلى مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

وأشار إلى تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

وأكد المصدر أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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