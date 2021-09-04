شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 3 مخالفات جديدة لـ«البروتوكولات».. وتعديل عقوبة الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر إضافة 3 مخالفات جديدة لجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتخذة من الجهات المعنية؛ لمواجهة جائحة فيروس « كورونا »، وذلك إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 29 رمضان 1442هـ.

وأوضح أنها شملت مخالفة السماح بدخول غير المحصنين، ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 100 شخص، إضافةً إلى مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

وأشار إلى تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

وأكد المصدر أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.