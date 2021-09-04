شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف زيارة إشرافية لـ«عودة حضورية آمنة» بمدارس مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال أسبوعي المتابعة الجادة الآمنة للطلاب والطالبات بمدارس تعليم مكة المكرمة للعام الدراسي 1443هـ، 5000 زيارة إشرافية فنية للمدارس، شملت 1544 مدرسة شارك فيها أكثر من 1100 مشرف ومشرفة تربوية.

وتضمنت الزيارات التأكيد على تفعيل المنصة، والتشديد على أهمية دور التوجيه والإرشاد في المدرسة وتعزيز وتحسين نواتج التعلم ومتابعة الفاقد التعليمي وتفعيل عمل لجنة التوجيه والإرشاد والإشراف على خطة التهيئة الإرشادية حسب الأدلة التنظيمية، والتأكيد على وجود فريق للدعم الفني للطلاب وأولياء أمورهم، وإنشاء فصول افتراضية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفق الخطة التربوية الفردية، وتفعيل دور لجنة النشاط بإدراج الأدلة التنفيذية للبرامج على المنصات التعليمية المعتمدة وتتابع من قبل اللجنة ومشرف النشاط.

وأكدت الزيارات تصنيف الفصول في المدرسة حسب عدد الطلاب والطالبات المحصنين وتصنيف المدرسة حسب المتوسط الحسابي لعدد المحصنين منهم، وتفعيل المنصة من قبل جميع المعلمين والمعلمات ومتابعة زيارات القادة والقائدات للمعلمين والمعلمات من خلال خطة مفعلة لذلك، وإشعار أولياء الأمر بتغيب أو تأخر أبنائهم عن المنصة أو الحضور بشكل يومي.

وأشارت إلى ضرورة توافر أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكيد على أهمية التباعد خلال اليوم الدراسي، والتأكد من الوضع الصحي للجميع عند دخول المدرسة عبر تطبيق «توكلنا».